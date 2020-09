Encerrada desde março, devido às medidas de confinamento exigidas para conter a pandemia da COVID-19, a Perve Galeria vai retomar a atividade inaugurando um ciclo comemorativo dos seus 20 anos de existência em Alfama, com uma mostra intitulada "Diálogos 2.0", que contará com mais de uma centena de obras de arte a recordar as exposições realizadas.

Segundo a galeria, esta exposição vai reunir três gerações de artistas, entre os quais se encontram Reinata Sadimba (Moçambique, 1945), Ivan Villalobos (Chile, 1975), Javier Félix (Colômbia, 1976) e Liudvika S. Koort (Lituânia,1994).

Alguma destas obras foram exibidas na secção “Dialogues” da London Art Fair 2020, em janeiro deste ano, na capital britânica.

Este ciclo comemorativo da abertura da galeria conta também com um tributo a Cruzeiro Seixas, no centenário do nascimento daquele que é um dos artistas mais destacados do surrealismo português.

Cruzeiro Seixas, que completa 100 anos a 3 de dezembro próximo, participou numa exposição na Perve Galeria em 2006, em conjunto com os artistas também surrealistas Fernando José Francisco, falecido em 2008, e Mário Cesariny, que faleceu nesse ano, seus companheiros no grupo Os Surrealistas (de 1949).

Esta viria a ser a derradeira exposição onde participaria o poeta e artista plástico Cesariny.

As exposições, que poderão ser visitadas virtualmente, com informação em português e inglês, ficarão abertas até ao dia 19 de dezembro. A programação da reabertura contará com performances artísticas.