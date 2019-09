"Prémio de Sonho", concurso de Cristina Ferreira na SIC, deverá chegar ao fim em outubro, avança o Correio da Manhã. O programa da apresentadora, que vai para o ar às 19h00, não tem liderado audiências do final da tarde.

De acordo com o jornal, Cristina Ferreira já tinha decidido gravar apenas 50 programas de "Prémio de Sonho", estando no ar a hipóteses de avançar com mais temporadas.

No mesmo horário, na RTP1, Fernando Mendes continua a conquistar a maioria dos espectadores, batendo o concurso de Cristina Ferreira.

O jornal avança ainda que a SIC irá apostar numa nova temporada de "Casados à Primeira Vista", com Diana Chaves.