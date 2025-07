Gregório Duvivier esteve esta quinta-feira, dia 3 de julho, no programa "As Três da Manhã", da Renascença. Durante a conversa, o humorista brasileiro defendeu que o caso que opõe os Anjos a Joana Marques é "absurdo".

"O processo que a Joana está sofrendo, acho que é uma coisa completamente descabida", frisou o comediante na entrevista a Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão. "No processo dos Anjos, vais [Joana Marques] até ao final a dizer que aquilo é abominável, e eu estou contigo. Estarei até o fim", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.

A terceira sessão do julgamento do caso que opõe os Anjos a Joana Marques decorreu na segunda-feira, dia 30 de junho. A próxima sessão está marcada para o dia 11 de julho e vai contar com depoimentos de Tatanka, dos The Black Mamba, e da humorista.

Este caso chega a tribunal na sequência de um vídeo publicado por Joana Marques, que mostrava partes da atuação da dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado antes de uma prova do MotoGP em Portimão.

Os Anjos cantaram o hino nacional e o vídeo publicado pela humorista continha partes de reações do júri do programa “Ídolos”.

Depois da publicação do vídeo, os cantores decidiram avançar para a Justiça e exigem agora uma indemnização de um milhão e 118 mil euros.

Numa primeira fase, que aconteceu no ano passado, foi tentado um acordo em audiência preliminar, o que não foi alcançado.

Nas primeiras sessões do julgamento, Nélson Rosado disse que a dupla musical ainda continua a receber mensagens de ódio por causa do vídeo em questão.