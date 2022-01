Pouco depois do final da segunda temporada de “The Morning Show”, a Apple TV+ anunciou que a série protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon vai contar com uma terceira temporada, que será produzida por Charlotte Stoudt ("Segurança Nacional", "New Amsterdam" ou "House of Cards").

Para Matt Cherniss, diretor de programação do serviço de streaming, foi "emocionante" ver o crescimento da série nas últimas duas temporadas. "Estamos empolgados para per até onde é que a Charlotte Stoudt leva estas personagens extraordinárias", frisou em comunicado.

"The Morning Show" começa de forma bastante similar à demissão de Matt Lauer (NBC) na vida real, com a personagem de Jennifer Aniston a anunciar no ar a saída do seu colega, interpretado por Steve Carell, após diversas acusações.

Nesse momento começa a batalha sobre quem será o substituto, com perguntas sobre se a equipa de jornalistas e executivos, todos muito ambiciosos, sabia sobre as ações do colega. A escolhida para substituir o apresentador é uma jovem jornalista, interpretada por Reese Witherspoon.