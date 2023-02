Popcorner, o cantinho da cultura pop, o programa do SAPO criado em parceria com a Comic Con Portugal, está de volta para a sua segunda temporada. O programa, apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, dá aos espectadores todas as novidades sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, e regressa agora com episódios semanais, todas as quintas-feiras.

Nesta segunda temporada, os espectadores vão poder participar ativamente no programa enviando a sua opinião sobre um filme, um jogo, uma série ou um livro.

Para participar, pode enviar o seu vídeo com duração máxima de 1 minuto, filmado em formato 16:9 (na horizontal), com tamanho máximo de 30MB no link abaixo. A equipa do Popcorner vai depois seleccionar os melhores para serem exibidos no programa, que é exibido no SAPO Mag, no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News e na TV, no Canal Cinemundo.

Preencha o formulário abaixo para enviar o seu vídeo.