O último filme do lendário realizador Andrei Konchalovsky, que tem como protagonista o pintor e escultor Michelangelo, interpretado por Alberto Testone.

Um retrato do artista “divino” e a sua relação com o seu trabalho, particularmente, com a pedra - o mármore branco - do qual nasceram algumas das maiores obras artísticas do mundo, tais como a sublime estátua de David.

"Il Peccato - Il Furore di Michelangelo" é exibido na 13ª Festa do Cinema Italiano a 8 de novembro às 20h00 no Cinema UCI El Corte Inglés.