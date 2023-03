Num futuro pouco distante, a chuva deixará de cair na caótica e poeirenta cidade de Roma.

Nesta destemida visão semi-apocalíptica do aclamado cineasta Paolo Virzì ("La Prima Cosa Bella" e "Capital Humano"), vidas entrelaçam-se no longo caminho para a redenção. Premiada no Festival de Veneza e parcialmente inspirada pela pandemia da COVID-19, uma obra de aguçada natureza satírica, na qual imperam o humor negro, a crítica social e um elenco estelar que conta com nomes como Silvio Orlando, Elena Lietti, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci.

O filme será apresentado na 16ª Festa do Cinema Italiano esta sexta-feira, 31 de março, às 21h30, no Cinema S. Jorge.