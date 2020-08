Joey King prepara-se para entrar no próximo filme de Brad Pitt, o "thriller" de ação "Bullet Train".

Segundo o Deadline Hollywood, estão a decorrer negociações com a estrela das comédias românticas da Netflix "A Banca dos Beijos", cujo segundo filme estreou no final de julho. Um terceiro já foi gravado e chegará em 2021.

Aquele que é o primeiro projeto com que Brad Pitt se comprometeu oficialmente após ganhar o Óscar por "Era Uma Vez em... Hollywood" é a adaptação de um romance japonês intitulado "Maria Beetle", de Kotaro Isaka.

A atriz de 21 anos será um dos cinco assassinos que se encontram num comboio de alta velocidade de Tóquio para Morioka e percebem que as suas missões estão ligadas. A partir daí, as grandes questões serão quem é que sai vivo do comboio e o que estará à sua espera na última estação.

A dirigir o filme estará David Leitch, antigo duplo que fez a transição para atrás das câmaras e tem grandes argumentos no género: foi co-realizador do primeiro "John Wich" e a seguir de "Deadpool 2", "Atomic Blonde - Agente Especial" e "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw".

Mas David Leitch também tem ainda uma ligação especial com Brad Pitt: foi o seu duplo em cinco filmes, numa relação que vem dos tempos de "Clube de Combate", de 1999.

A rodagem de "Bullet Train" deverá arrancar este outono, já com as novas medidas de segurança impostas pela pandemia.