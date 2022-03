Para quem acompanhou as tendências da temporada até ao fim, o palmarés foi previsível e a cerimónia voltou a passar, e muito, as três horas que estavam planeadas, mesmo com oito prémios entregues antes da emissão televisiva.

"CODA - No Ritmo do Coração" fez história nos Óscares ao ganhar Melhor Filme, o primeiro para uma plataforma de streaming, quebrando um tabu na história dos prémios. Tal como se esperava, "Dune" dominou nas categorias técnicas (seis em dez nomeações), o Melhor Filme Internacional foi "Drive my Car" (Japão), "Encanto" foi a Melhor Longa-Metragem de Animação e "Summer of Soul (...Ou, Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada)" o Melhor Documentário

Mas se não ficou acordado durante a madrugada e a ainda não viu a cerimónia (ou se acompanhou em direto e quer recordar alguns momentos), o SAPO Mag dá uma ajuda. Sem perder muito tempo, veja alguns dos segundos mais marcantes da cerimónia dos Óscares... em GIFs animados - pode guardar alguns deles para usar nas redes sociais.

O RESUMO DA CERIMÓNIA EM GIFS:

Bem, vamos começar pelo tema que marcou a noite: a agressão de Will Smith contra Chris Rock, depois de o humorista ter feito uma piada sobre Jada Pinkett Smith.

Além de ter gelado a sala no Dolby Theatre, o momento deixou os espectadores em casa confusos e as reações nas redes sociais não se fizeram tardar - veja aqui os memes.

A reação de Samuel Jackson e de todos...

Vamos lá recuperar: "ohh, que fofo"

Que comece a festa! A entrada do trio de apresentadoras

Regina Hall arranjou uma desculpa para "revistar" Josh Brolin e Jason Momoa...

E... mais uma desculpa de Regina Hall para estar perto dos 'crushs do mundo' (Bradley Cooper, Timothée Chalamet, Tyler Perry e Simu Liu)

Antes de continuarmos... que tal uma dança?

Os 'moves' de Amy Schumer

É um Óscar, Ariana Debose...

A emotiva homenagem a Troy Kotsur

O carnaval já passou, mas fica uma sugestão para 2023...

Sim, também há um gif de Timothée Chalamet

Zendaya: 'Ai, parem com os elogios... fico sem jeito'

Falta alguma coisa?

Um beijinho do Andrew Garfield e...

... podemos ir à nossa vida