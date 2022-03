A agressão de Will Smith contra Chris Rock, depois do humorista ter feito uma piada sobre Jada Pinkett Smith, marcou a 94.ª edição dos Óscares.

Numa cerimónia em que tudo é planeado ao detalhe, os presentes no local e quem assistia em casa começaram por achar tratar-se de uma brincadeira encenada, mas rapidamente ficou claro que o momento tinha sido genuíno e tinha mesmo sido uma espécie de rixa e não uma rábula.

Além de ter gelado a sala no Dolby Theatre, o momento deixou os espectadores em casa confusos e as reações nas redes sociais não se fizeram tardar.

Veja os memes:

A atriz Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, sofre de alopecia, uma condição que causa repentina perda de cabelo, e é por esse motivo que tem o cabelo rapado.

Deve dizer-se que Chris Rock continuou com a sua apresentação dos nomeados para Melhor Documentário de forma muito profissional, mas debaixo de uma evidente tensão após dizer "Uau, o Will Smith acabou de me bater" e "Esta foi... a maior noite na história da televisão".

As autoridades disseram à revista Variety que Chris Rock não tenciona avançar com uma queixa contra Will Smith: "A Polícia de Los Angeles está a par de um incidente entre duas pessoas durante o espetáculo dos Óscares. O incidente envolveu um indivíduo a dar uma bofetada noutro. O indíviduo envolvido não quis formalizar uma queixa. Se a parte envolvida desejar um relatório policial mais tarde, a polícia de Los Angeles estará disponível para completar uma investigação".

Questlove certamente esperava outro ambiente na sala quando discursou ao aceitar o prémio por "Summer of Soul", mas a noite ficou definitivamente estragada, apesar de Sean Combs ter subido ao palco a seguir para apresentar a homenagem aos 50 anos de "O Padrinho" e dizer "Will e Chris, vamos resolver isto como família. Por agora, vamos prosseguir com amor".

Durante o intervalo seguinte, a publicista de Will Smith foi até junto do ator para discutir a altercação com ele, de acordo com a Variety, e continou a fazê-lo entre todas as interrupções. Também os atores Denzel Washington e Bradley Cooper, assim como o realizador Tyler Perry, terão falado com Will Smith durante a pausa na cerimónia. Não se sabe se estava planeado ou não, mas as anfitriãs desapareceram até voltar Amy Schumer e perguntar "Perdi alguma coisa? Existe uma vibração diferente aqui...".

Mais à frente na cerimónia, ao vencer o Óscar de Melhor Ator por "King Richard: Para Além do Jogo", Will Smith referiu indiretamente o momento de tensão com Chris Rock por algumas vezes no seu discurso.

O ator começou o discurso dizendo "o Richard Williams era um defensor feroz da sua família", numa aparente alusão ao incidente. "Nesta indústria temos de estar habituados a ter pessoas a desrespeitarem-te e sorrir perante isso", acrescentou.

No meio do discurso e sem referir diretamente o momento com Chris Rock, Will Smith acabou por pedir desculpa: "Quero pedir desculpa à Academia e aos meus colegas nomeados. O amor faz-nos fazer coisas loucas". E terminou dizendo "espero que a Academia volte a convidar-me".

À saída do palco, tinha outra vez a sua publicista à espera e não passou pela sala de entrevistas.

Esta também não foi a primeira vez que Chris Rock fez uma piada mais "arriscada" sobre Jada Pinket Smith. Na cerimónia de 2016, Rock gozou com os protestos conta os #oscarssowhite e disse "a Jada a boicotar os Óscares é como eu boicotar as cuecas da Rihanna. Não fui convidado".