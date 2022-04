Com estreia marcada para dia 14 em Portugal, "A Cidade Perdida" é o regresso em grande de Sandra Bullock aos cinemas e à comédia e ação, dois géneros onde revela o seu grande talento há muitos anos.

A acompanhá-la nesta grande aventura está um elenco de respeito: Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph e... Brad Pitt.

A história anda à volta da brilhante, mas solitária escritora Loretta Sage (Bullock), que passou toda a carreira a escrever sobre lugares exóticos nos seus populares romances de aventura, protagonizados pelo elegante modelo de capa Alan (Tatum), que dedicou toda a sua vida a encarnar o herói “Dash”.

Durante uma viagem com Alan, na promoção do seu novo livro, Loretta é raptada por um excêntrico bilionário (Radcliffe), que espera que a autora o guie até ao tesouro da antiga cidade perdida da sua última história. Determinado em provar que pode ser um verdadeiro herói e não um mero produto de ficção, Alan decide salvá-la.

"Uma escritora de muitos romances. Temos um modelo de capa que está a tentar ser o herói. Nenhum deles deveria estar preso na selva" é como Sandra Bullock resume a premissa de "A Cidade Perdida" num vídeo sobre os bastidores onde os atores recordam a experiência da rodagem na República Dominicana (e não num estúdio) e de trabalharem juntos num "viagem incrível em que muitas peças do puzzle precisaram de se juntar para fazer um filme que queremos ver nos cinemas".

Se há uma coisa que salta à vista nas imagens de "A Cidade Perdida" é o macacão (lilás) com lantejoulas que é a principal e inapropriada indumentária da escritora Loretta Sage na sua aventura na selva, que merece um vídeo próprio onde Sandra Bullock, Channing Tatum, os co-realizadores Adam Nee e Aaron Nee e a produtora Liza Chasin falam de como se tornou uma personagem por si própria.

Já no caso de Channing Tatum, o que se destaca é a falta de guarda-roupa do seu "modelo de capa mais sexy do mundo, Dash McMahon": o ator, que nos habitou ao "corte militar", aparece com longos cabelos loiros e camisa desabotoada, numa homenagem aos célebres galãs que apareciam nas capas deste género de livros, principalmente o estilo popularizado pelo célebre modelo italiano Fabio.

Neste vídeo, Channing Tatum fala do trabalho para criar "uma força da natureza" e como a peruca tomou conta da sua personalidade, um visual que também "afetou" Sandra Bullock e Daniel Radcliffe.

TRAILER "A CIDADE PERDIDA"