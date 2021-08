E Hollywood volta a fugir outra vez da pandemia...

A Sony Pictures anunciou esta quinta-feira novo adiamento da estreia de "Venom: Tempo de Carnificina", em que Tom Hardy regressa como o simbionte extraterrestre do título.

O filme, que chegou a ter estreia marcada para 2 de outubro de 2020, passou agora de 24 de setembro para 15 de outubro nos EUA. Em Portugal, onde estava previsto para 16 de setembro, fonte da distribuidora avançou ao SAPO Mag que a diretiva internacional é a de estrear ao mesmo tempo, pelo que é provável que a nova data seja 14 de outubro.

Apesar de serem três semanas, o adiamento tem tremendas implicações no competitivo calendário de estreias e já se especula que poderá levar a outros adiamentos.

Neste momento, concorre nos EUA com "O Último Duelo", com Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck, e "Halloween Mata", com Jamie Lee Curtis, enquanto "007: Sem Tempo Para Morrer" chega uma semana antes e "Dune" uma semana depois. Em Portugal, a nova data prevista concorre com as estreias de "Halloween Mata" e "Dune".

A razão para o adiamento é o agravamento da pandemia: segundo a Variety, apesar dos esforços de Hollywood, a variante Delta da COVID-19 está a deitar abaixo os recentes ganhos de bilheteira americanos e internacionais conseguidos por filmes como "Um Lugar Silencioso 2" e "Velocidade Furiosa 9", como se viu nos dececionantes resultados da estreia de "O Esquadrão Suicida".

Nos EUA, o número de casos e hospitalizações afeta a confiança dos espectadores para regressar aos cinemas: num estudo recente da National Research Group, 67% diziam estar "muito ou mais ou menos confortáveis", uma descida de 3% em relação à semana passada e 14% para o resultado há apenas um mês.

Ao mesmo tempo, também o mercado internacional — essencial para os filmes de grande orçamento — tem enfrentado dificuldades na recuperação por causa do aumento de infeções em várias regiões do globo.

“Venom: Tempo de Carnificina” decorre cerca de um ano após os eventos do filme original de 2018, com o simbionte alienígena Venom já completamente integrado no corpo do jornalista Eddie Brock, que tenta prosseguir uma vida com a normalidade possível quando se tem uma entidade com vontade própria dentro de si próprio.

Ao mesmo tempo que é agora um vigilante com capacidades sobre-humanas, Brock tenta retomar a carreira de jornalista entrevistando o serial killer Cletus Kasady, que acaba por fugir da prisão ao ser possuído por um muito mais letal e mortífero que Venom, que recebe o nome de Carnage/Carnificina.

Ainda com Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomi Harris, Reid Scott e Stephen Graham, o realizador é Andy Serkis que, além de ator imortalizado pelas performances em “motion capture” de sagas como “O Senhor dos Anéis” ou “Planeta dos Macacos”, já dirigiu os filmes “Vive” e “Mogli”.

Veja o trailer: