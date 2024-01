"We Are the World" é um dos grandes sucessos da história da música. Composta por Michael Jackson e Lionel Richie, a canção contou com a participação de dezenas de artistas, como Stevie Wonder, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Bob Dylan ou Ray Charles.

A gravação aconteceu a 25 de janeiro de 1985, quando as estrelas da música se reuniram num estúdio em Los Angeles, deixando os egos de lado para gravarem um tema que ajudaria a combater a fome em África. Tudo o que aconteceu nos bastidores é contado em "Grande Noite da Pop", novo documentário da Netflix. O filme estreou-se esta segunda-feira, dia 29 de janeiro.

"'A Grande Noite da Pop' retrata o esforço gigantesco de montar a superbanda mais impressionante de sempre, numa era anterior aos telemóveis e ao e-mail. Estes artistas — liderados pelos coautores da canção e dois dos músicos mais relevantes do século 20, Michael Jackson e Lionel Richie — vieram de universos diferentes, mas reuniram-se para gravar 'We Are the World'", relembra o serviço de streaming.

O filme, que apresenta imagens inéditas, mostra a fase inicial de planeamento, incluindo as sessões de escrita com Michael Jackson e Lionel Richie, e entra nos famosos Henson Studios, onde o tema "We Are the World" foi gravado.

Muitos dos artistas presentes nesse serão lendário, ícones como Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick e Huey Lewis, juntam-se a músicos, engenheiros de som e elementos da equipa de produção para recordar uma noite histórica da música.

"A Grande Noite da Pop" conta com realização de Bao Nguyen e produção de Julia Nottingham, a equipa que do documentário sobre Bruce Lee, "Be Water".