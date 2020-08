Em "After - Depois da Verdade", Hardin Scott e Tessa Young estão agora separados. "Enquanto Hardin ganha hábitos pouco saudáveis, Tessa, armada de nova confiança, consegue o estágio dos seus sonhos na Editora Vance. Nesse estágio, ela chama a atenção do seu novo colega, Trevor, que é exatamente o tipo de homem com Tessa ambiciona estar. Ele é inteligente, divertido, bonito e responsável; no entanto, Tessa, não consegue esquecer Hardin", explica a sinopse do filme.

"Ele é, afinal de contas, o amor da sua vida. Mesmo com todos os mal-entendidos e as dificuldades, Tessa não pode negar a atração que sente por Hardin. Ele gostaria de poder afastar-se dele... Mas não é fácil. Apesar dos altos e baixos, zangas e reconciliações, Hardin e Tessa lutarão para ficar juntos... Mesmo se o universo os quer separar", revela o comunicado.

Inspirado nos livros de Anna Todd "After - Depois da Verdade" é protagonizado por Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse, Louise Lombard.