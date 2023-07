Um Tom Cruise rejuvenescido pela magia dos efeitos especiais quase entrou em "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um".

A ideia principal era muito parecida com o que aconteceu a Harrison Ford, com os programas informáticos a usarem as muitas imagens disponíveis do ator da altura dos primeiros filmes da saga para aparecer

com menos 30 anos nas primeiras cenas de "Indiana Jones e o Marcador do Destino".

.

"Originalmente, havia toda uma sequência no início do filme que aconteceria em 1989. Falámos sobre isso como uma introdução, falámos sobre isso como 'flashbacks', olhámos para o rejuvenescimento", contou o realizador Christopher McQuarrie à revista britânica Total Film.

Não faltam imagens de Tom Cruise de 1989 (o ano em que entrou no filme "Nascido a 4 de Julho") e a própria saga "Missão Impossível" começou em 1996, mas foi o próprio processo de rejuvenescimento a distrair da história que levantou dúvidas ao realizador.

"Uma das grandes coisas sobre [o rejuvenescimento] que estava a ver durante a pesquisa é que dizia sempre 'Este rejuvenescimento é muito bom' ou 'Este rejuvenescimento não é tão bom'. Nunca me vi realmente a acompanhar a história", explica.

A sequência com o ator pode ter sido descartada, mas foi feito algum trabalho porque o realizador acrescenta sobre o aspeto de Tom Cruise: "Estava tão distraído que um ator que conhecia há tanto tempo era agora este jovem".

isto não quer dizer que rejuevenescimento tenha sido completamente colocado de parte: "Ao pesquisar isto, acho que decifrei o código sobre a melhor forma de o abordar. Nessa altura, já nos afastado disso. Pode ser que ainda o façamos. Nunca dizemos nunca".

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outros, está nos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional).

