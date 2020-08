A decisão do júri foi anunciada no sábado à noite, no encerramento do festival, e divulgada hoje pela agência Portugal Film.

"A primeira longa-metragem da realizadora Catarina Vasconcelos venceu o Prémio de Melhor Filme no Festival de Cinema de Pesaro, em Itália, um dos mais importantes e históricos festivais italianos. O filme foi também premiado pelo júri de estudantes de escolas de cinema, como melhor filme", lê-se na mensagem da distribuidora portuguesa.

"A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, teve estreia mundial no festival de Berlim, em fevereiro, onde conquistou o Prémio da Crítica Internacional.

Foi também distinguido com o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius, na Lituânia, e o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei, em Taiwan. Recebeu ainda o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest, no Kosovo.

"A Metamorfose dos Pássaros" já foi selecionado para mais de 25 festivais internacionais, nos Estados Unidos, Rússia, Espanha, Grécia, Coreia, Canadá, Polónia, Brasil, México, Austrália, Itália, entre outros.

O filme também já tem estreia comercial garantida em território chinês, segundo a Portugal Film.

Em Portugal, será exibido, em competição nacional, no Festival IndieLisboa, que está a decorrer até 5 de setembro, com projeção marcada para o cinema S. Jorge, nos dias 1 e 3 de setembro.