Os filmes portugueses "A Metamorfose dos Pássaros" e "Alma Viva" são exibidos esta semana em Espanha, no Festival Generamma, dedicado ao cinema feito por mulheres.

A quarta edição do Generamma arranca na terça-feira e, durante toda a semana, exibirá "as obras mais relevantes realizadas e produzidas por mulheres entre 2023 e 2024" em Espanha e noutros países, segundo um comunicado da organização do festival.

Organizado pela Associação Andaluza de Mulheres do Audiovisual (AAMMA), o Generamma de 2024 dedica este ano um dos dias, a próxima sexta-feira, a Portugal, com a secção "Janela para Portugal".

"A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, e "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, são os dois filmes que integram a secção "Janela para Portugal" e serão exibidos em Chiclana, a localidade do sul de Espanha onde decorre o festival.

O Generammma de 2024 arranca na terça-feira com o filme "O Corno", de Joiane Camborda, que foi distinguido com a Concha de Oro no último Festival de San Sebastián.

Joiane Camborda foi a primeira realizadora espanhola a ser distinguida com o primeiro prémio do Festival de San Sebastián, com "O Corno" (título original em galego), que conta a história de uma mulher da Galiza que se dedicava à apanha de marisco e que, na década de 1970, teve de fugir da localidade onde vivia por ter ajudado outra mulher a abortar.

No total, o festival Generamma integra este ano 12 filmes, numa programação que, segundo a organização, "reflete a solidariedade entre mulheres ao longo da história para conquistarem direitos humanos fundamentais, seja o direito ao voto, o direito a progredir profissionalmente ou o direito a uma vida digna livre de violência".