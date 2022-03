O filme "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, estreia-se na sexta-feira nos cinemas no Reino Unido, pela distribuidora New Wave Films.

"A metamorfose dos pássaros" é a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos e parte de uma história pessoal e familiar - sobre a morte da mãe e da avó paterna - para falar de luto e amor.

O filme, entre o documentário e a ficção, foi o candidato de Portugal a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

Tendo tido estreia mundial em fevereiro de 2020 no Festival de Cinema de Berlim, "A metamorfose dos pássaros" já percorreu mais de 50 festivais e recebeu vários prémios de melhor filme, em particular do público.

O filme foi produzido por Pedro Duarte e Joana Gusmão, contou com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da RTP e da Fundação Calouste Gulbenkian. Deverá ser exibido ainda este ano na plataforma Netflix.