Esta segunda-feira trouxe uma surpresa, já que o realizador gosta de rodear os seus projetos de grande secretismo: a primeira imagem oficial de "The Odyssey", o próximo filme de Christopher Nolan.

A partilha do estúdio Universal Pictures também esclarece definitivamente que Matt Damon é Odisseu: este será o seu terceiro filme com o realizador após papéis importantes em “Interstellar” (2014) e no vencedor de sete Óscares “Oppenheimer” (2023), mas o primeiro como protagonista.

VEJA A IMAGEM.



A rodagem do épico de ação, baseada no poema clássico grego "Odisseia", de Homero, arranca este mês e passará pela Sicília (Itália), Marrocos e Grã-Bretanha.

Centrada na jornada de 10 anos do regresso a casa da personagem Odisseu (ou Ulisses na mitologia romana), herói da Guerra de Troia, esta sequela de "Ilíada", do mesmo autor, escrita algures entre 750 e 650 a.C., é uma obra fundamental da literatura ocidental.

Christopher Nolan conta com um impressionante elenco à volta de Matt Damon, mas não se sabe quais as suas personagens: Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, John Leguizamo, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth, Himesh Patel, Elliot Page, Bill Irwin e Samantha Morton.

Alinhando com as datas de outros filmes do realizador, “The Odyssey” tem lançamento mundial nos cinemas marcado para 17 de julho de 2026 e usará nova tecnologia de filme IMAX.