“A Pequena sereia” teve estreia mundial a 17 de novembro de 1989 e marcou o renascimento da animação Disney. Em Portugal, onde as animações chegavam então muitas vezes com um ano de atraso, foi preciso esperar por 21 de dezembro de 1990, com a dobragem em português do Brasil que era tradicional na época.

O filme marcava um regresso aos tempos de animação desenvolvida por Walt Disney há muitos anos, relançando a obsessão pelas princesas como não se via desde “A Bela Adormecida” (1959) - e que se prolongou até à atualidade, com “Frozen II - O Reino do Gelo”, prestes a estrear - e recuperando a importância da música nas animações: ganhou os Óscares para Melhor Canção (a inesquecível “Under the Sea”) e Banda Sonora Original.

Quando estreou, a Disney estava já, graças à equipa formada cinco anos antes por Michael Eisner e Jeffrey Katzenberg, a colher os benefícios de uma estratégia de revigoração com vista a deixar o último lugar entre os grandes estúdios de Hollywood a nível de receitas.

O estúdio procurava recuperar a vantagem no campo de animação, que entrara lentamente em crise com a morte de Walt Disney no final de 1966: o último grande sucesso fora “O Livro da Selva” (1967) e os que se seguiram, como “Os Aristogatos” (1970), “Robin dos Bosques” (1973), “As Aventuras de Bernardo e Bianca” (1977) ou “Papuça e Dentuça” (1981), ainda que bem recebidos numa era em que escasseava o cinema para toda a família, não conseguiram captar a mesma magia.