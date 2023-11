"A Ressaca" foi uma autentica "pedrada no charco" quando chegou aos cinemas no verão de 2009.

A comédia a pressionar os limites do humor sobre uma louca despedida de solteiro em Las Vegas em que o noivo desaparece e os três padrinhos tentam encontrá-lo a tempo de o levar de volta a Los Angeles tornou-se um surpreendente sucesso de bilheteira e uma das mais icónicas da década.

O fenómeno fez disparar as carreiras de todos os envolvidos: os atores Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms e Justin Bartha, bem como a do realizador Todd Phillips, alguns anos antes de fazer "Joker".

Sem surpresa, também gerou duas sequelas em 2011 e 2013 que parecem ter colocado um ponto final na história: renderam menos dinheiro e não foram tão bem recebidas, gerando-se o consenso de que se limitavam a seguir a fórmula do original, sem o mesmo encanto.

Passados dez anos sobre a despedida, Bradley Cooper está mais ligado a projetos "dramáticos" mas deu uma resposta surpreendente quando lhe foi perguntado se voltaria a fazer um dia mais filmes "divertidos".

"Provavelmente iria a correr fazer 'A Ressaca IV'", disse o ator ao The New Yorker Radio Hour (citado pela The Hollywood Reporter) durante uma entrevista para promover o seu novo filme, o drama "Maestro".

"Provavelmente faria só porque adoro tanto o Todd, o Zack, o Ed", acrescentou.

Pressionado para aprofundar se isso é uma hipótese, Cooper admitiu que acha "que o Todd nunca irá fazer isso".

Em janeiro de 2018, o ator Ed Helms refletiu sobre um hipotético "A Ressaca, parte IV" e disse que "as hipóteses estão entre 0 e 0".

O próprio Zach Galifianakis, a grande revelação dos filmes, revelou num 'podcast' que sentia vergonha das sequelas e desejava que nunca tivessem sido feitas.

Mas Bradley Cooper aproveitou a entrevista para esclarecer que, ao contrário do que possa parecer visto de de fora, os seus recentes filmes fortemente dramáticos como ator e realizador não são uma carga pesada.

“Não há nada mais divertido do que o que experimentei com 'Maestro' e 'Assim Nasce uma Estrela'. Não faria se assim não fosse", garantiu.

"Maestro" ficará disponível na Netflix a 20 de dezembro, mas será lançado nos cinemas portugueses no dia 7.