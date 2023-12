"Rebel Moon – Parte Um: A Menina do Fogo" foi lançado a 22 de dezembro e a Netflix não esperou muito tempo para divulgar as primeiras imagens da sequela do épico de ficção científica de Zack Snyder, o mesmo realizador de “300” e “Homem de Aço”.

A plataforma escolheu o dia de Natal para apresentar o trailer de "Rebel Moon - Parte 2: A Scargiver", que antecipa mais batalhas intensas e o reencontro da rebelde Kora (Sofia Boutella) com o vilão, o Almirante Atticus Noble (Ed Skrein).

Na descrição oficial, "a saga épica de Kora e dos guerreiros sobreviventes continua, e o grupo prepara-se agora para sacrificar tudo e lutar ao lado do corajoso povo de Veldt, para defender uma vila outrora pacífica e que é agora a nova casa dos que perderam a sua na luta contra o Mundo-Mãe. Na véspera da batalha, os guerreiros têm de enfrentar verdades do seu passado, revelando as razões que os levam a lutar. E assim, com o ataque em força do Reino sobre a crescente rebelião, laços inquebráveis são forjados, surgem heróis e nascem lendas".

Ainda com Djimon Hounsou, Michiel Huisman e Doona Bae, a estreia está anunciada para 19 de abril de 2024.

TRAILER LEGENDADO.