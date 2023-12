Após ter sido metade de um fenómeno cultural do verão com "Oppenheimer", já é conhecida a data de estreia de "Barbie" na HBO Max.

O filme de Greta Gerwig chega a todos os subscritores da plataforma muitos meses depois da estreia a 22 de julho, depois de se tornar o maior sucesso nos cinemas de 2023.

A data de lançamento global é é 15 de dezembro, a tempo de conquistar novos espectadores antes do Natal, voltar a ser visto por muitos outros e relançar o mediatismo na temporada de prémios.

Além de Margot Robbie e Ryan Gosling como os esterotipados Barbie e Ken, destacam-se no elenco Will Ferrell, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera e Issa Rae.

Com receitas de bilheteira globais de 1,44 mil milhões de dólares, "Barbie" é ainda o mais rentável do estúdio Warner Bros. e de uma realizadora, além do 14.º da história do cinema (sem atualizar as receitas de outros filmes com a inflação). Espera-se que seja um forte candidato a muitos nomeações na próxima cerimónia dos Óscares.

TRAILER.