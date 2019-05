Daniel Radcliffe vai ser um famoso ativista anti-apartheid que fugiu de uma das prisões de maior segurança da África do Sul, informou a distribuidora Arclight Films, presente em Cannes.

Após muitos anos como o protagonista da saga "Harry Potter", o ator é a estrela de "Escape from Pretoria", do britânico Francis Annan, baseado numa história real do relato dramático de Tim Jenkin, que fugiu da prisão de alta segurança de Pretória com o seu amigo Stephen Lee em 1979 (interpretado por Daniel Webber).

A rodagem terminou em abril na África do Sul e as primeiras imagens serão mostradas durante o Festival de Cannes, que começa esta terça-feira.

Jenkin foi sentenciado a 12 anos de prisão por distribuir panfletos de apoio ao Congresso Nacional Africano, então proibido, mas conseguiu fabricar graças a uma série de chaves de madeira para as portas da prisão, onde se localizada o corredor da morte do país.

Annan, um jovem e promissor realizador negro, também assina o argumento.