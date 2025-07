A HBO divulgou esta segunda-feira a primeira imagem de Dominic McLaughin como o novo Harry Potter, assinalando o início da rodagem da ambiciosa série que adaptará de forma fiel os livros de J.K. Rowling.

VEJA A IMAGEM.



Entretanto, uma atualização sobre a estreia: será em 2027 e não no ano anterior, como indicavam as últimas notícias de maio.

O sucessor de Daniel Radcliffe dos filmes como o jovem feiticeiro teve um papel em "Gifted", uma série da BBC ainda por estrear, e em “Grow”, uma comédia também inédita com Nick Frost.

Os também pouco conhecidos Alastair Stout e Arabella Stanton vão ser respetivamente Ron e Hermione na produção televisiva que durará pelo menos uma década, sucedendo a Emma Watson e Rupert Grint.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout créditos: Aidan Monaghan/HBO

Tal como aconteceu nos filmes, os jovens atores vão estar rodeados por talentosos veteranos na nova produção baseada no universo do jovem feiticeiro.

John Lithgow vai vestir a pele de Albus Dumbledore e Janet McTeer será Minerva McGonagall. Já Paapa Essiedu vai interpretar Severus Snape e Nick Frost será Rubeus Hagrid. Todos serão atores regulares da série, cuja rodagem arranca este verão.

O elenco convidado/recorrente conta ainda com Luke Thallon como Quirinus Quirrell, e com Paul Whitehouse como Argus Filch.

A série é um dos mais ambiciosos projetos televisivos para os próximos anos, com sete temporadas previstas, uma por cada livro de J.K. Rowling, ao longo de uma década.

Será uma adaptação fiel da série de livros, com a influência da escritora como produtora executiva, e contará com um novo elenco para "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas".

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", destacou a HBO quando o projeto foi anunciado.

A série é escrita e produzida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será o produtor executivo e irá realizar vários episódios da série para a HBO em associação com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television.

A série tem produção executiva de J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts da Brontë Film and TV e David Heyman da Heyday Films.