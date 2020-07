A Academia Portuguesa de Cinema lançou uma campanha a apelar ao público para que regresse às salas de cinema e apoie a produção nacional, que vive um período difícil, face à paragem forçada do setor, devido à covid-19.

“Veja Cinema Português” é o nome da campanha a que aderiram várias figuras públicas, dando a cara por esta causa, num momento em que o cinema português atravessa um dos períodos mais críticos da sua história, anunciou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

VEJA O VÍDEO.

Os atores Afonso Pimentel, Albano Jerónimo, Ana Bustorff, Carla Chambel, Dalila Carmo, Daniela Ruah, Isabél Zuaa, Ivo Canelas, Joana de Verona, Joaquim de Almeida, Maria João Bastos, Nuno Lopes e Ricardo Pereira são apenas alguns dos rostos conhecidos que chegam até aos portugueses através do grande ecrã.

Mas também há os rostos escondidos por detrás de todo o trabalho que envolve fazer cinema e que se dão ao conhecer no vídeo da campanha, como sejam realizadores, produtores, assistentes de realização, diretores de fotografia, argumentistas, editores e operadores de som, músicos e compositores, montadores, maquilhadores, diretores de arte, responsáveis pelos 'castings' e pelo guarda-roupa.

São vários os profissionais, entre os quais o próprio presidente da Academia Portuguesa de Cinema, o produtor Paulo Trancoso, que se unem neste apelo comum: o público pode e deve voltar ao cinema, porque as condições de segurança estão garantidas e o cinema português precisa de apoio.

Por causa das medidas de contenção da pandemia de covid-19, as salas de cinema em Portugal encerraram em março e só puderam reabrir a 01 de junho, mas inicialmente apenas algumas o fizeram, como foram os casos das salas independentes Cinema Ideal e Nimas, em Lisboa, ou cinema Trindade, no Porto, a que se juntaram as salas UCI Arrábida, em Vila Nova de Gaia, ou as da exibidora Castello Lopes, em Guimarães e Torres Novas.

Segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em duas semanas de exibição de filmes, as salas portuguesas de cinema tiveram cerca de 4.600 espectadores, quando antes da covid-19, a média mensal de assistência nas salas de cinema rondava um milhão de espectadores (cerca de 250 mil por semana).