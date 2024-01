A Netflix divulgou na terça-feira (11) o trailer oficial de "O Astronauta", o 13.º filme da bem sucedida parceria que mantém com Adam Sandler.

Entre o drama e a ficção científica, a proposta é a adaptação do livro “Spaceman of Bohemia”, do escritor checo Jaroslav Kalfař (inédito em Portugal).

"Depois de seis meses numa solitária missão de investigação nos confins do sistema solar, um astronauta, Jakub, apercebe-se de que o seu casamento pode não sobreviver ao seu regresso à Terra. Desesperado por evitar que a sua vida se desmorone e consertar as coisas com a mulher, Lenk, ele aceita a ajuda de uma misteriosa criatura ancestral que descobre escondida nas entranhas da sua nave. Hanuš ajuda Jakub a compreender o que correu mal antes que seja demasiado tarde", destaca a sinopse oficial.

Ainda com Carey Mulligan, a voz da Paul Dano, Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini, atrás das câmaras está o sueco Johan Renck, mais conhecido e respeitado no mundo da publicidade e da música antes de se tornar uma sensação em Hollywood com a realização de todos os episódios da minissérie "Chernobyl" (2019).

A chegada de "O Astronauta" à Netflix está marcada para 1 de março.

TRAILER LEGENDADO.