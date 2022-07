Adolescentes estão a ir ao cinema ver “Mínimos 2: Ascensão de Gru” vestidos de fato, na mais recente tendência viral a surgir da rede social TikTok.

Por enquanto, a tendência “Gentleminion” parece limitar-se principalmente aos EUA, Austrália e Grã-Bretanha, onde vídeos já com milhões de visualizações mostram grupos de adolescentes em férias escolares nos cinemas com grande entusiasmo nos seus papéis, de fato e gravata, óculos escuros, alguns até ao ponto de usar cachecol como Gru, o líder dos Mínimos, rostos fechados e gestos coordenados a imitar as personagens.

Não há uma explicação concreta para a explosão desta tendência concreta, mas vale a pena notar que os Mínimos entraram para a cultura popular com a primeira aparição no filme “Gru, O Maldisposto” em 2010. Desde então, o fenómeno mantém-se vivo e bastante popular na internet, parecendo extravasar para o mundo real sempre que estreia um novo filme.

"Isto é o que acontece quando uma geração cresce com uma saga", disse uma fonte próxima do filme à revista The Hollywood Reporter.

O estúdio Universal Pictures e a conta oficial “Mínimos” deixaram mensagens de apoio ao movimento: “A todos os que estão a aparecer para ver 'Mínimos' de fatos: estamos a ver-vos e adoramo-vos”.

Mas alguns cinemas não gostam do movimento e até começaram a proibir a entrada de adolescentes de fato após comportamentos que causaram distúrbios e estragaram a experiência a outros espectadores, obrigando a devolver o dinheiro dos bilhetes: alguns vídeos mostram adolescentes a festejar e a bater palmas ruidosamente, a atirar pedaços de banana ao ecrã (o alimento preferido dos Mínimos) e autênticas sessões de “moshpits” dentro da sala.

Muitas fotografias também revelam o estado incrível de sujidade em que ficam as salas após a passagem de alguns “gentleminions”.

“Mínimos 2: Ascensão de Gru” já arrecadou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo, contribuindo para que consolidar ainda mais a saga de animação, com cinco filmes, como a mais popular de sempre nas bilheteiras.