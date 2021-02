O Festival de Cinema de Havana adiou a sua fase competitiva, marcada para 11 a 21 de março, devido ao aumento de casos de COVID-19, informaram os seus organizadores esta terça-feira (9)

"A direção do evento decidiu adiar a realização da segunda fase da sua 42ª edição até que sejam criadas as condições para garantir o seu sucesso", afirma a organização no seu site.

A nova data será indicada em breve.

O festival, que acontece em dezembro há 41 anos, foi planeado em duas fases para a sua 42ª edição devido à pandemia.

A primeira fase realizou-se de 3 a 13 de dezembro, onde foram exibidos 92 filmes, todos fora da competição. Nesta fase, os cinemas mantinham rígidas medidas sanitárias com capacidade de 30% e obrigatoriedade do uso de máscaras.

Foi realizado numa fase em que a ilha estava com a pandemia sob controle e as restrições começavam a ser relaxadas.

Mas agora Cuba enfrenta um segundo surto da epidemia e o governo implementou medidas para prevenir a propagação do vírus.

Até segunda-feira, Cuba registava 33.484 casos da doença, com 240 mortes e 27.594 curados.

Normalmente, o festival atrai em média 300 mil pessoas que enchem as ruas de Havana, e alguns reservam férias não só para os filmes em competições, mas também para a exibição de várias centenas de filmes.