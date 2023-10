O frio já chegou... e os filmes de Natal da Netflix estão a caminho.

Ainda não começamos a ouvir "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey, mas as novidades do serviço de streaming para celebrar a quadra têm sido reveladas. Esta terça-feira, a Netflix revelou que "O Melhor. Natal. De Sempre!" se estreia a 16 de novembro.

Protagonizado por Heather Graham, Brandy Norwood, Jason Biggs e Matt Cedeño, o filme decorre dias antes do Natal. "Todos os Natais, Jackie envia uma newsletter gabarola que faz com que Charlotte, uma amiga da faculdade, se sinta como um trapo velho", resume a Netflix.

"Quando uma reviravolta do destino dias antes do Natal leva Charlotte a sua família até casa de Jackie, a sua melhor amiga dos tempos de universidade, ela aproveita para tentar provar que a vida da sua velha amiga não é tão perfeita como parece no boletim natalalício da família", adianta o serviço de streaming.

Veja o trailer: