"Alma Viva" foi o Melhor Filme de 2022 na cerimónia da 12.ª edição dos Prémios Sophia da Academia Portuguesa do Cinema, apresentada por Pedro Miguel Ribeiro e Margarida Vila-Nova no domingo à noite no Casino Estoril.

Ultrapassando "Lobo e Cão", "Restos do Vento" e "Nunca Nada Aconteceu" na categoria, a primeira longa-metragem de Cristèle Alves Meira, estreada nos cinemas em novembro passado e candidata de Portugal a uma nomeação para os Óscares, partia para a noite com 13 nomeações e conquistou mais cinco: Atriz para a jovem Lua Michel, Atriz Secundária para Ana Padrão, Argumento Original, Fotografia e Caracterização/Efeitos Especiais.

O filme é um microcosmo sobre laços familiares, emigração, misticismo e a cultura transmontana, e foi integralmente rodado em Junqueira, concelho de Vimioso, onde a realizadora tem raízes maternas. As filmagens também contaram com atores não profissionais da localidade.

O anúncio final foi feito por João Gonzalez, que recebeu o primeiro e mais previsível prémio da noite para "Ice Merchants" como Melhor Curta-Metragem de Animação, quatro meses depois de ter conseguido para Portugal a primeira nomeação aos Óscares.

Adicionando algum suspense para o final, o Sophia de Melhor Realização foi para Tiago Guedes por "Restos do Vento", que recebeu dois importantes prémios em 11 nomeações: Melhor Ator para Albano Jerónimo e Ator Secundário para Nuno Lopes.

No grupo dos nomeados para Melhor Filme, "Lobo e Cão", de Cláudia Varejão, recebeu o prémio pela Montagem, enquanto “Nunca Nada Aconteceu”, de Gonçalo Galvão Teles, ficou pelas 11 nomeações e saiu de mãos vazias.

Outro grande premiado da noite foi "Um Filme em Forma de Assim", de João Botelho, com três Sophia: Argumento Adaptado, Som e Direção de Arte.

Com dois prémios ficou "A Viagem de Pedro": Guarda-roupa e Maquilhagem e Cabelos.

"By Flávio" foi a Melhor Curta-Metragem de Ficção e o seu realizador, Pedro Cabeleira, demorou mais tempo a chegar ao palco do que a fazer o discurso, o mais curto da noite, perante os risos do público: "Olá, boa noite, obrigado. Obrigado".

A cerimónia entregou o prémio de Melhor Documentário em Longa-Metragem a "Cesária Évora", de Ana Sofia Fonseca; Banda Sonora Original a "Campo de Sangue"; Canção Original a "Amar em Segredo", do filme "A Fada Do Lar"; e Curta-Metragem de Documentário a "João Ayres, Pintor Independente", de Diogo Varela Silva.

Destaque ainda para as distinções do Sophia Estudante a Maria Beatriz Castelo pela curta-metragem "Vanette", e os Sophia de Carreira ao realizador e argumentista Carlos Saboga, e (de surpresa) ao produtor e presidente da Academia Paulo Trancoso.

A Melhor Série/telefilme foi "Causa Própria", da autoria de Edgar Medina e Rui Cardoso Martins, realizada por Edgar Medina e transmitida pela RTP.

Antes da cerimónia já era conhecido que o Melhor Filme Europeu, escolhido "por um colégio de críticos e jornalistas de cinema", fora para "O Acontecimento", de Audrey Diwan.

"Restos do Vento"

Lista dos premiados

Melhor Filme

"Alma Viva", de Cristèle Alves Meira

Melhor Realização

Tiago Guedes ("Restos do Vento")

Melhor Ator Principal

Albano Jerónimo ("Restos do Vento")

Melhor Atriz Principal

Lua Michel ("Alma Viva")

Melhor Ator Secundário

Nuno Lopes ("Restos do Vento")

Melhor Atriz Secundária

Ana Padrão ("Alma Viva")

Melhor Documentário em Longa-Metragem

"Cesária Évora", de Ana Sofia Fonseca

Melhor Série/Telefilme

"Causa Própria"

Melhor Filme Europeu

(escolhido "por um colégio de críticos e jornalistas de cinema")

"O Acontecimento", de Audrey Diwan

Melhor Argumento Original

"Alma Viva"

Melhor Argumento Adaptado

"Um Filme em Forma de Assim"

Melhor Direção de Fotografia

"Alma Viva"

Melhor Som

"Um Filme em Forma de Assim"

Melhor Montagem

"Lobo e Cão"

Melhor Direção de Arte

"Um Filme em Forma de Assim"

Melhor Guarda-Roupa

"A Viagem de Pedro"

Melhor Caracterização/Efeitos Especiais

"Alma Viva"

Melhor Maquilhagem e Cabelos

"A Viagem de Pedro"

Melhor Banda Sonora Original

"Campo de Sangue"

Melhor Canção Original

"Amar em Segredo", do filme "A Fada Do Lar"

Melhor Curta-Metragem de Ficção

"By Flávio", de Pedro Cabeleira,

Melhor Curta-Metragem de Documentário

"João Ayres, Pintor Independente", de Diogo Varela Silva

Melhor Curta-Metragem de Animação

"Ice Merchants", de João Gonzalez

Prémio Sophia Estudante

"Vanette", de Maria Beatriz Castelo (ULHT)

Prémio Sophia Carreira

Carlos Saboga e Paulo Trancoso