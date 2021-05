Foram precisos 14 anos de avanços e recuos, mas começou na segunda-feira na Irlanda a rodagem da sequela de "Uma História de Encantar" (2007).

Amy Adams está de volta como Giselle, a princesa que tinha sido banida do seu mundo mágico por uma rainha malvada e decidia ir viver para Nova Iorque dos nossos dias, onde era ajudada por Robert, um advogado por quem se apaixonava (Patrick Dempsey), até que o seu prometido, o príncipe Edward (James Marsden), vinha à sua procura.

Com o título original de "Disenchanted" ou seja, "desencantada", o filme que a Disney coloca como uma das grandes apostas para a sua plataforma de streaming em 2022 vai mostrar o que aconteceu após o típico "e viveram felizes para sempre".

Além do regresso confirmado dos três atores e ainda de Idina Menzel como Nancy Tremaine, a amiga de Robert que acabava por se casar com Edward, sabe-se que a nova vilã será a comediante Maya Rudolph.

A assinalar o primeiro dia da produção, a Disney revelou uma fotografia de Amy Adams com o realizador Adam Shankman, o entusiasmo dos principais envolvidos nas redes sociais e ainda o vídeo do momento em que a estreante Gabriella Baldacchino ficou a saber que ia entrar no filme, no papel da filha de Morgan.