São as novas imagens de "Maléfica: Mestre do Mal": Angelina Jolie está de volta para continuar a história da icónica vilã do clássico "A Bela Adormecida".

A sequela promete ir "para além do conto de fadas", aprofundando a história do filme de 2014 que revelara os verdadeiros motivos que tornaram o coração de Maléfica mais frio e a levaram a amaldiçoar a bebé e princesa Aurora.

Os anos passados e a ligação de Maléfica com princesa Aurora (Elle Fanning) fortaleceu-se, mas o anúncio do casamento da jovem com o Príncipe Filipe vai ter consequências devastadoras.

Com Harris Dickinson a substituir Brenton Thwaites como Filipe por incompatibilidade de agenda, Michelle Pfeiffer, Chiwetel Eijofor e Ed Skrein são outras novidades no filme do realizador Joachim Ronning ("Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias").

A estreia nos cinemas está confirmada para 17 de outubro.