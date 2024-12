Mais uma vez a animação portuguesa volta a entrar a sério na corrida aos Óscares: "Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, é um dos 15 títulos a integrar a short-list de nomeáveis a Melhor Curtas-Metragem de Animação, a quinta vez que um animação portuguesa atinge esse feito. Na categoria de Melhor Filme Internacional, onde Portugal era representado por "Grand Tour", o nosso país volta a ficar fora da short-list de eleitos.

Após "História Trágica com Final Feliz" em 2006, "Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias" em 2010 (ambos de Regina Pessoa), e da dupla "O Homem do Lixo" e "Ice Merchants" em 2023 (o primeiro da mesma Laura Gonçalves que agora regressa à corrida e o segundo, de João Gonzalez, o primeiro filme a ser efetivamente nomeado), "Percebes" volta a insuflar nos portugueses a esperança de receber uma estatueta dourada. Premiado nos principais festivais internacionais do género, incluindo com a distinção máxima em Annecy e no Cinanima, é uma obra que explora o ciclo de vida do molusco do título e retrata a a comunidade do barlavento algarvio onde ele se desenvolve.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood acaba de anunciar as short lists às nomeações aos Óscares em 10 categorias, entre as quais as de Melhor Filme Internacional e Melhor Curta-Metragem de Animação. As nomeações finais serão reveladas a 17 de janeiro de 2025.

Ao contrário do que sucede categorias de Curta-Metragem de Animação e de Curta-Metragem de Imagem Real (em que , Desde que as short lists para a nomeação aos Óscares são divulgadas publicamente, Portugal nunca conseguiu estar nomeado à categoria de Melhor Filme Internacional, ao contrário do que sucede na já referida categoria de Curta-Metragem de Animação e mas também na de Curta-Metragem de Imagem Real, em que o nosso país já marcou presença em 2023 com "O Lobo Solitário" e em 2024 com "Um Caroço de Abacate". Portugal amplia assim o recorde do país que mais vezes concorreu à estatueta de Melhor Filme Internacional sem nunca ser nomeado, nada menos que 41 vezes.

Dos 15 países seleccionados a partir dos 85 que concorreram, as presenças mais esperadas, e que se confirmaram, são as do Brasil com "I'm Still Here", de França com "Emilia Pérez", da Alemanha com "O Segredo do Figo Sagrado", da Dinamarca com "The Girl with the Needle", da Letónia com "Flow", da Itália com "Vermiglio", da Irlanda com "Kneecap" e do Senegal com "Dahomey", que também está na short list para Melhor Documentário de Longa-Metragem. Os outros países nomeados são o Canadá, a Republica Checa, a Noruega, a Tailândia, o Reino Unido e da Palestina, com o colectivo "From Ground Zero", em que 22 cineastas palestinianos assinam outros tantos retratos da guerra em Gaza.

Veja aqui a short list completas de nomeados aos Óscares em 10 categorias