Acordo fechado: uma nova versão "anti-woke" de "Instinto Fatal" está a caminho do cinema.

O projeto é do estúdio United Artists para a Amazon MGM Studios e foi contratado Joe Eszterhas, o mesmo que escreveu o 'thriller' de 1992 dirigido por Paul Verhoeven.

Se o original se tornou um clássico, com os seus temas a provocarem muita controvérsia entre feministas e comunidades LGBTQ, uma fonte que conhece o acordo diz que, ainda que muitos detalhes ainda estejam por definir, a expectativa é que a nova versão seja "anti-woke".

“Para aqueles que questionam o que um homem de 80 anos está a fazer a escrever um 'thriller' sexy e erótico: os rumores sobre a minha impotência cinematográfica são exagerados e preconceituosos”, disse o veterano argumentista ao The Wrap, conhecido por escrever filmes como "Flashdance", "O Fio do Suspeito" e "Showgirls".

E acrescenta a declaração: "Chamo 'homenzinho retorcido' ao meu parceiro de escrita e ele vive num algum lugar bem no fundo de mim. Nasceu com 29 anos e morrerá com 29, e diz-me que está ‘eufórico’ por escrever isto e proporcionar aos espectadores uma viagem selvagem e orgástica. Isso deixa-me muito feliz.”

O acordo é o maior para um "spec script" este ano ou seja, um argumento não solicitado escrito com a esperança de ser eventualmente comprado por um produtor ou estúdio: a Amazon compromete-se agora a pagar dois milhões de dólares e pode subir para quatro caso o filme seja mesmo produzido.

Curiosamente, o primeiro "Instinto Fatal" também era um "spec script" que Eszterhas escreveu em 13 dias e comprado por três milhões de dólares, um recorde na época.

Segundo o The Wrap, Sharon Stone pode regressar como Catherine Tramell, o papel que a tornou uma estrela e ao qual voltou numa sequela em 2006 sem o envolvimento de Eszterhas que foi um fracasso comercial e não ficou para a história.

Entre as cenas célebres de "Instinto Fatal" está a nudez explícita no descruzar de pernas mais famoso da história do cinema, quando a escritora, psicóloga e potencial 'assassina em série' era interrogada por polícias na esquadra, incluindo Michael Douglas.

O momento é uma famosa fonte de divergência entre Sharon Stone e Paul Verhoeven desde 1992.

Numa entrevista em 2022, a atriz manteve a versão da sua autobiografia, publicada um ano antes: o realizador holandês pediu-lhe para tirar a roupa interior porque brilhava muito e se refletia na câmara, prometendo que não se ia ver nada na versão final.

"Teria sido uma coisa muito mais justa e razoável que me tivessem mostrado primeiro sozinha, mas era uma parte do filme e tenho certeza que eles não queriam uma atriz novata a exagerar e a dizer-lhes o que fazer. Portanto, falei com o meu advogado, ponderei as minhas opções e tomei então a decisão de permitir que a cena ficasse. Refletindo para trás, ainda acho que foi a escolha certa para o filme, mesmo que tenha demorado um pouco até chegar a essa conclusão", disse à revista InStyle.

Mas segundo Verhoeven, Sharon Stone "sabia exatamente o que estávamos a fazer".

"A minha recordação é radicalmente diferente da recordação da Sharon. Isso não atrapalha e não tem nada a ver com a forma maravilhosa como ela retratou Catherine Tramell. Ela é absolutamente fenomenal. Ainda temos um relacionamento agradável e trocamos mensagens de texto. Mas a sua versão é impossível. Ela sabia exatamente o que estávamos a fazer.", respondeu Paul Verhoeven numa entrevista à publicação Variety em 2021.

E continuou: "Disse-lhe que se baseava na história de uma mulher que conheci quando era estudante e que cruzava frequentemente as pernas sem roupa interior em festas. Quando um amigo meu lhe disse que podíamos ver a sua vagina, ela respondeu, 'Claro, é por isso que o faço.' E então, a Sharon e eu decidimos fazer uma cena semelhante."