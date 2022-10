A atriz norte-americana Anna Faris revelou que foi o lendário realizador Ivan Reitman que teve um comportamento abusivo, incluindo tocá-la de forma inapropriada durante a rodagem da comédia "A Minha Super Ex" (2006).

Falecido em fevereiro, aos 75 anos, Reitman é mais recordado pelos dois primeiros "Os Caça-Fantasmas" (1984 e 1989), "O Pelotão Chanfrado" (1981), "Gémeos" (1988), "Um Polícia no Jardim-Escola" (1988), "Dave: Presidente por Um Dia" (1993) e "Junior" (1994), além de produzir dezenas de filmes.

No seu 'podcast' chamado "Unqualified" (via Deadline Hollywood), a atriz conhecida pelos vários "Scary Movie", "A Casa das Coelhinhas" e a série "Vida de Mãe", que foi casada com Chris Pratt entre 2009 e 2018, contou que o realizador tocou no seu traseiro sem que ninguém tivesse intervido durante a rodagem do filme que tinha como principais protagonistas Uma Thurman e Luke Wilson.

Luke Wilson e Uma Thurman com o realizador Ivan Reitman na antestreia de "A Minha Super Ex" a 12 de julho de 2006

"Uma das minhas experiências mais difíceis foi com Ivan Reitman. A ideia de tentar fazer uma comédia neste tipo de reino de terror, ele era dos que gritava. Ele arrasava alguém todos os dias e, no meu primeiro dia, fui eu", contou durante a conversa com a atriz e argumentista Lena Dunham.

A relação começou logo mal porque chegou atrasada por causa de um acidente. Segundo o relato, o realizador gritou, o que a deixou "zangada, magoada e humilhada".

Nos primeiros dias do #MeToo em 2017, Faris revelou o episódio do toque inapropriado, mas sem revelar que se tratava de Reitman: "Estava a fazer uma cena em que estava numa escada e devia estar a tirar livros de uma prateleira e ele deu uma chapada no meu traseiro com toda a força à frente da equipa. E tudo o que podia fazer era rir".

Faris acrescentou que não sabia se a reação foi um mecanismo de defesa após estranhar a ausência de reação de quem estava no local, "mas fez-me sentir pequena. Ele não teria feito isso ao ator principal".

O realizador também terá dito ao agente da atriz que uma das razões para ter sido contratada foi por ter "boas pernas".

"Atenção, foi um grande elogio. Gosto das minhas pernas. Mas isso de certa forma influenciou toda a minha experiência com todo este projeto. Não penso que o protagonista masculino tenha sido contratado porque tinha ótimas pernas. Portanto, senti que fui contratada por causa desses elementos – não pelo [talento]", concluiu.