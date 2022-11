A Disney está a dar passos para avançar com a produção do terceiro filme "O Diário da Princesa", avançou a The Hollywood Reporter em primeira mão.

A notícia de que existe uma argumento de Aadrita Mukerji (ligada às séries "Supergirl" e "Reacher") foi entretanto confirmada por outros meios da imprensa especializada nos EUA.

Os dois primeiros filmes, "O Diário da Princesa" (2001) e a sequela "O Diário da Princesa: Noivado Real" (2004), andavam à volta de Mia Thermopolis (Anne Hathaway), uma adolescente americana que se tornava princesa do pequeno reino europeu de Genovia liderado pela avó, a rainha Clarisse (Julie Andrews).

Outros dados a indicar que o projeto está a avançar são o regresso de Debra Martin Chase, a produtora dos dois filmes anteriores, e a escolha de Melissa K. Stack, argumentista da comédia "Não Há Duas Sem Três" (2014), com Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton, para a posição de produtora-executiva.

Não são conhecidos detalhes concretos exceto que se trata de uma sequela da história anterior e não uma nova versão.

Embora não existam contratos assinados, ainda em outubro Anne Hathaway confirmou o interesse em voltar a juntar-se com Julie Andrews.

"Gostaria de fazer mais do que pensar na hipótese, estou a torcer por isso", disse à Entertainment Tonight enquanto promovia o seu novo filme "Armageddon Time".

Com exceção de uma participação especial ao lado de Dwayne Johnson em "A Fada dos Dentes" (2010), a última participação nde Julie Andrews, com 87 anos, no grande ecrã foi precisamente o segundo "O Diário da Princesa": desde então, ficou-se por dar voz a animação, com destaque especial para a saga "Gru, o Maldisposto".

Apesar disso, Anne Hathaway está disposta a tudo, incluindo recorrer a efeitos especiais, para voltar a ter cenas com a lendária atriz: "Se houver alguma forma de envolver a Julie Andrews, acho que faríamos funcionar. Vamos onde ela estiver e colocamos uma tela verde atrás dela e fazemos acontecer".