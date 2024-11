Charlize Theron é a mais recente novidade no cada vez maior elenco de estrelas do próximo filme de Christopher Nolan.

A estrear-se na obra do premiado cineasta britânico de "Oppenheimer", a vencedora de um Óscar junta-se aos também premiados pela Academia Matt Damon, Anne Hathaway e Lupita Nyong’o.

As outras presenças mediáticas são Tom Holland, Zendaya e Robert Pattinson.

O projeto, sem título oficial, está rodeado do habitual secretismo de Nolan.

Os detalhes sobre a história desta produção para a Universal Pictures estão a ser mantidos em secretismo: várias fontes desmentiram as informações que circulavam sobre ser um filme de vampiros.

A rodagem está prevista para arrancar no início de 2025 e a estreia nos cinemas, incluindo no formato Imax, será a 17 de julho de 2026, tal como aconteceu com outros filmes de Nolan.