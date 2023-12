Antes de Margot Robbie, a personificação de Barbie no cinema podia ter passado por Amy Schumer e Anne Hathaway.

Em março de 2017, e apenas quatro meses depois de ser anunciada, a primeira desistiu por "conflitos de agenda", assumidos como "diferenças criativas" em junho deste ano: a sua versão "feminista e 'cool'" alegadamente chocava com os planos da Sony e da Mattel.

Já Anne Hathaway foi anunciada em julho de 2017 e o filme que devia ter chegado aos cinemas em junho de 2018, realizado pela cineasta australiana Alethea Jones e descrito como sendo do mesmo género de "Splash, A Sereia", "Big" e "Uma História de Encantar".

Também este projeto nunca se materializou, o que permitiu a Margot Robbie conseguir os direitos para produzir e apresentar a sua versão ao estúdio Warner Bros. em janeiro de 2019, já a pensar em Greta Gerwig para ser a realizadora.

Para Anne Hathaway, não há nada a lamentar: dado o fenómeno que foi "Barbie" este verão, chega a dizer que foi uma "sorte" a sua versão ter dado em nada.

“O que é tão emocionante sobre o que a Greta, a Margot, o Ryan [Gosling], a America [Ferrera] e aquela equipa fenomenal [fizeram] é que acertaram no alvo, que fez com que o mundo inteiro atingisse aquele nível de euforia", disse no recente podcast “Happy Sad Confused”.

E acrescentou: "Agora imagine aquela [minha] versão... tanta energia, tanta expectativa, tanta emoção... mas não é a versão certa. Na verdade, penso nisso como uma sorte [não ter sido feita]".

“A Margot é sublime. O que ela está a fazer como pessoa criativa e produtora é tão emocionante e inspirador. Os mitos gigantes que deitaram abaixo ['com Barbie'], que mantiveram certas narrativas instaladas que não permitiram que se criassem oportunidades para tantas pessoas… atropelaram-nos completamente!", notou.

"Mesmo como espectadora e como uma mulher em Hollywood desde que criança, estou emocionada com a evolução. Poderia sentir-me diferente se acreditasse que a versão a que estive ligada poderia ter feito isto, mas realmente acho que o filme deles foi a melhor versão possível. Portanto, é fácil ficar entusiasmada e feliz [por elas]. Porque também sou uma pessoa que adora ver mulheres a arrasar. A terem tanto sucesso de forma tão inquestionável que tiveram de escrever novos recordes. [...] Acho que provavelmente irá tornar as coisas melhores [na indústria]", resumiu.

"Aprende-se a deixar ir... o papel certo encontra a pessoa certa, e às vezes somos nós e às vezes não somos. Quando não acontece, ter mais confiança e seguir em frente... pode parecer piegas, mas é preciso continuar a sentir-se grata", concluiu.

O MOMENTO DA ENTREVISTA.