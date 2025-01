Anthony Mackie teve uma nova e difícil experiência do que é ser um dos principais super-heróis do Universo Cinematográfico Marvel ao ser obrigado a esclarecer um comentário que se tornou viral e polémico sobre o que representa o Capitão América.

Após vários filmes como o Falcão, o ator norte-americano tornou-se oficialmente o Capitão América ao receber o escudo das mãos de Chris Evans no final de "Vingadores: Endgame" (2019) e após as primeiras aventuras na minissérie do Disney+ "O Falcão e o Soldado de Inverno", fará a estreia no grande ecrã em "Capitão América: Admirável Mundo Novo", que chega aos cinemas portugueses a 13 de fevereiro.

“Deixem-me ser claro: sou um americano orgulhoso e receber o escudo de um herói como [o Capitão América] é a honra de uma vida. Tenho o maior respeito por aqueles que servem e serviram o nosso país. O [Capitão América] tem características universais com as quais as pessoas de todo o mundo se podem identificar.”, escreveu nas 'stories' no Instagram.

O controlo dos danos surgiu após ser alvo de críticas por uma declaração que alastrou nas redes sociais sobre as qualidades do super-herói serem universais e não necessariamente específicas ou exclusivas da América.

“Para mim, o Capitão América representa muitas coisas diferentes e não acho que o termo 'América' deva ser uma delas. É sobre um homem que mantém a sua palavra, que tem honra, dignidade e integridade. Alguém que é de confiança e com quem se pode contar", disse durante uma entrevista em Roma.

VEJA O VÍDEO.



O 35.º filme do MCU junta ainda no elenco Harrison Ford como Thaddeus Ross e o Hulk Vermelho, substituindo o falecido ator William Hurt, e ainda Danny Ramirez como o novo Falcão e ainda Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler e Giancarlo Esposito como o vilão Seth Voelker / Sidewinder.

"Depois de se ter reunido com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, Sam vê-se no meio de um incidente internacional. Ele tem de descobrir a razão por detrás de uma conspiração global maligna antes que o verdadeiro cérebro faça com que o mundo inteiro fique vermelho", resume a sinopse oficial.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.