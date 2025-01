Após as primeiras aventuras como o novo Capitão América na minissérie do Disney+ "O Falcão e o Soldado de Inverno", Anthony Mackie fará a estreia no grande ecrã em "Capitão América: Admirável Mundo Novo", que chega aos cinemas portugueses a 13 de fevereiro.

O ator tornou-se oficialmente o super-herói depois de ter recebido o escudo das mãos de Chris Evans no final de "Vingadores: Endgame" (2019), depois de vários filmes como o Falcão no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

No entanto, o legado foi realmente transferido quando estava em casa de Evans com outras pessoas para ver uma competição desportiva na TV e ele lhe perguntou se tinha lido a versão mais recente do argumento de "Endgame".

A resposta foi negativa e Anthony Mackie achou que o seu anfitrião estava a sugerir que havia más notícias para ele.

"Sendo negro, fico tipo 'Bolas, vou morrer. Vão livrar-se de mim. Nem sequer arranjo problemas. Fico em segundo plano, como se não incomodasse ninguém'", recordou numa nova entrevista à Fandango, a principal empresa de venda de bilhetes on-line na América do Norte (citado pela E! Entertainment).

Foi então que Chris Evans o levou de parte ao seu espaço privado [a 'caverna humana de todas as cavernas humanas', descreveu).

“Ele agarra no novo argumento, vai tipo às últimas dez páginas e diz 'Lê'", recordou.

E acrescentou: "Portanto, estou a pensar que me mataram, chego à parte e estou a ler a cena entre nós e diz: 'Ele entrega-lhe o escudo'. Fiquei tipo ‘Então, estás a dar-me o escudo porquê?’ Ele respondeu 'Porque és o raio do Capitão América.'"

Anthony Mackie conta que “não poderia imaginar descobrir de outra maneira” a notícia: "Abraçámo-nos, andámos aos pulos. Foi hilariante".

"O seu entusiasmo por eu me tornar o Capitão América fez-me perceber que sabia que poderia lidar com aquilo", concluiu.

O 35.º filme do MCU junta no elenco Harrison Ford como Ross e o Hulk Vermelho, substituindo o falecido ator William Hurt, e ainda Danny Ramirez como o novo Falcão e ainda Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler e Giancarlo Esposito como o vilão Seth Voelker / Sidewinder.

"Depois de se ter reunido com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, Sam vê-se no meio de um incidente internacional. Ele tem de descobrir a razão por detrás de uma conspiração global maligna antes que o verdadeiro cérebro faça com que o mundo inteiro fique vermelho", resume a sinopse oficial.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.