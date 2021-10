O realizador Edgar Wright partilhou o vídeo oficial de Anya Taylor-Joy na banda sonora de "A Noite Passada em Soho".

Repetindo uma atuação que está no filme, a atriz canta uma versão de “Downtown”, um clássico de Petula Clark de 1964, agora com o título de "Downtown (Downtempo)", acompanhada de imagens do "thriller", que estreará nos cinemas portugueses a 28 de outubro.

Mais associado às comédias negras como "Zombies Party - Uma Noite... de Morte", "Hot Fuzz - Esquadrão de Província" ou "Baby Driver", Edgar Wright regressa com um um "thriller" psicológico sobre uma jovem rapariga, apaixonada por design de moda, que misteriosamente consegue entrar na década de 1960, onde encontra o seu ídolo, uma deslumbrante aspirante a cantora. Mas a Londres dos anos 60 não é o que parece e o tempo parece desmoronar-se à sua frente com consequências sombrias.

Com mais fãs graças à série "Gambito de Dama", Anya-Taylor Joy lidera um elenco ainda com Matt Smith, Thomasin Harcourt McKenzie, Rita Tushingham, Terence Stamp e Diana Rigg (o último filme da atriz, falecida em setembro de 2020).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.