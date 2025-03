"Tornado: Apanhados na Tempestade" é o novo documentário da Netflix. O filme estreou-se esta quarta-feira, dia 19 de março e centra-se no tornado de 2011 que arrasou a cidade de Joplin, no Missouri, e matou 158 pessoas.

Partindo das previsões do fim do mundo a 22 de maio de 2011, o documentário aborda a perspetiva de um grupo de jovens que enfrentam "o poder extremo da Mãe Natureza quando um raro e monstruoso tornado EF-5, com uma extensão de quilómetros, atinge Joplin, a sua cidade natal no Missouri, no dia da formatura do secundário".

"É 22 de maio de 2011, dia de formatura em Joplin, no Missouri. Enquanto a turma de 2011 recolhe os seus diplomas, um monstruoso tornado EF-5 atinge a cidade. Mesmo no olho da tempestade, um grupo de jovens acredita que o mundo está a acabar", resume a Netflix.

Nas experiências desse dia de luta pela sobrevivência face à violência do tornado, cada um dos jovens "descobre o poder da resiliência e chega a um ponto de viragem na sua vida". "Apesar da devastação, a comunidade de Joplin deu a volta por cima e reconstruiu-se, tornando-se um símbolo de esperança. O filme apresenta imagens reais captadas pelos habitantes de Joplin, que nos colocam no olho da tempestade e fazem disparar a adrenalina", acrescenta o serviço de streaming.