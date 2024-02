Os colaboradores frequentes Denzel Washington e Spike Lee vão juntar-se para adaptar um filme clássico do lendário cineasta japonês Akira Kurosawa, anunciou a Apple na quinta-feira.

A rodagem do 'thriller' policial "High and Low" começará em março e será o quinto filme dirigido por Lee e protagonizado por Washington, depois de sucessos aclamados como "Malcolm X".

Nenhuma data de lançamento foi definida para o novo filme, que terá estreia nos cinemas pela distribuidora independente A24, a mesma do oscarizado "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", antes de ficar disponível globalmente na Apple TV+.

O original japonês, que se chamou "O Céu e o Inferno" em Portugal, lançado em 1963, contava a história de um rico empresário que acredita que o seu filho foi sequestrado.

Num caso de erro de identidade, descobre-se que o filho do seu motorista foi raptado, deixando o empresário perante o dilema de ainda pagar o resgate.

Kurosawa, amplamente considerado um dos maiores e mais influentes cineastas de todos os tempos, dirigiu clássicos como “Rashomon” e “Os Sete Samurais”.

O seu filme "Viver - Ikiru" (1952) foi recentemente adaptado para o inglês para o drama "Viver", nomeado para os Óscares em 2022 - um filme com Bill Nigh que transpôs eventos do cenário japonês do original para a Londres dos anos 1950.

A Apple não forneceu detalhes sobre a nova reinterpretação na língua inglesa, co-escrita por Lee.

Lee recebeu recentemente um Óscar honorário por uma carreira cinematográfica que inclui "Os Bons Amantes", "Não Dês Bronca" ou "A Febre da Selva", e ganhou uma estatueta competitiva por escrever "BlacKkKlansman: O Infiltrado", de 2018.

Washington tem dois Óscares, por "Tempo de Glória" e "Dia de Treino", além de mais oito nomeações.

"High and Low" é o primeiro projeto da dupla em 18 anos: além de "Malcolm X" (1992), houve colaborações para "Quanto Mais Melhor" (1990), "He Got Game" (1998) e "Infiltrado" (2006).