Denzel Washington reagiu com emoção esta segunda-feira ao fim da tarde ao receber uma Palma de Ouro honorária da organização do Festival de Cannes.

Tudo aconteceu antes da antestreia mundial do seu novo filme, "Highest 2 Lowest", apresentado fora da competição, um reencontro com o cineasta Spike Lee.

Antes, foi apresentado um vídeo da carreira, com imagens de "Tempo de Glória" e "Dia de Treino", os filmes que lhe valeram Óscares, mas também outros filmes, incluindo aqueles onde trabalhou com Spike Lee: "Quanto Mais Melhor" (1990), "Malcom X" (1992), "He Got Game" (1998) e "Infiltrado" (2006).

É a segunda distinção do género este ano, após a que foi entregue a Robert De Niro na cerimónia de abertura a 13 de maio, mas não tinha sido anunciada: foram a presidente do festival Iris Knobloch e Spike Lee a fazê-lo antes da Palma ser entregue pelo diretor geral Thierry Frémaux sob muitos aplausos.

Erradamente, muita comunicação social tem avançado que é a primeira vez que o ator está em Cannes, mas de facto aconteceu a 21 de maio de 1993, para acompanhar o único filme da carreira que entrou na competição pela Palma de Ouro: "Muito Barulho Por Nada", de Kenneth Branagh.

Denzel Washington está literalmente a fazer uma "paragem relâmpago" em Cannes no dia de folga das apresentações da peça "Otelo" na Broadway, mas 19 de maio de 2025 também é o do centenário do nascimento de Malcolm X, o que levou Spike Lee a apresentar-se durante a tarde com uma t-shirt alusiva ao filme de 1992.

VEJA O MOMENTO.



UM SEGUNDO VÍDEO.



Spike Lee com Denzel Washington

“Isto é uma surpresa total para mim, portanto estou emocionado”, disse o ator durante o discurso improvisado, citado pela publicação especializada The Hollywood Reporter.

"É uma grande oportunidade de colaborar mais uma vez com o meu irmão, irmão de outra mãe, e estar novamente aqui em Cannes. Somos um grupo muito privilegiado nesta sala, que tem a oportunidade de fazer filmes, usar fatos de cerimónia, roupas bonitas, vestirmo-nos bem e ainda ser pagos por isso. Somos extremamente abençoados. Sou extremamente abençoado. Do fundo do meu coração, agradeço a todos.”, completou.