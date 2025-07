As novidades da nova edição serão anunciadas em breve, sabendo-se já que os festivaleiros poderão contar com a Wine Village, que junta os melhores produtores da região, e a Chef’s Court, com um coletivo de chefs nacionais.

O evento de música, vinho e gastronomia, que juntou milhares de espectadores na margem do Douro para assistir a grandes concertos, está assim de volta em julho de 2026.

O SAPO Mag esteve presente no primeiro e no segundo dia da edição de 2025 do Douro & Porto Wine Festival, realizada no passado fim de semana.