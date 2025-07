Em equipa de desajustados que ganha não se mexe: a Apple TV+ deu luz verde à sétima temporada de "Slow Horses".

Esta terça-feira, a plataforma antecipou-se à aguardada estreia da quinta temporada, marcada para 24 de setembro com dois episódios, sendo os restantes quatro lançados a um ritmo semanal às quartas-feiras até à conclusão a 22 de outubro. A sexta temporada foi filmada de seguida, mas ainda não tem data.

Baseada nos livros de Mick Herron, a popular série de espionagem protagonizada por Gary Oldman e onde se destacam Jack Lowden, Kristin Scott Thomas e Jonathan Pryce, tem recebido elogios desde o lançamento em abril de 2022, principalmente pela interpretação do vencedor do Óscar como Jackson Lamb, o irreverente e sarcástico líder de uma secção administrativa para onde serviços secretos britânicos desterram os agentes que, pelos várias razões, são considerados inaptos para o serviço.

Considerada uma das melhores séries da atualidade, a popularidade foi aumentando a cada nova temporada. Todas tiveram uma pontuação superior a 95% no Rotten Tomatoes.

"'Slow Horses' conquistou fãs em todo o mundo com a sua mistura única de humor britânico autodepreciativo e ação eletrizante. Estou muito feliz que os espectadores terão mais uma temporada para apreciar a magnífica atuação de Gary como Jackson Lamb, ao lado da espionagem um tanto inepta dos Slow Horses", diz Jay Hunt, diretor criativo da Apple TV+ para a Europa, no comunicado oficial.

Uma breve sinopse diz que a sétima temporada, baseada no livro "Bad Actors", coloca Lamb e os seus Slow Horses na perseguição e neutralização de uma toupeira no coração do governo britânico antes que o possa derrubar.

A quinta adapta "London Rules" e mostra todos desconfiados quando o 'geek' da informática Roddy Ho (Christopher Chung) conquista uma namorada glamorosa.

"Mas quando uma série de eventos cada vez mais estranhos começam a ocorrer por toda a cidade, caberá aos Slow Horses descobrir como tudo está ligado. Afinal, Jackson Lamb sabe que no mundo da espionagem as 'regras de Londres' devem sempre ser aplicadas", resume a Apple TV+.