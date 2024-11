Enquanto está envolvido na campanha de promoção de "Challengers" para os Óscares, o ator Josh O’Connor é a mais recente novidade no elenco de estrelas que Steven Spielberg está a juntar para o seu próximo filme.

O ator popularizado pela série "The Crown" junta-se ao projeto ainda sem título oficial ao vencedor dos Óscares Colin Firth e aos nomeados Emily Blunt e Colman Domingo.

No elenco destaca-se ainda a irlandesa Eve Hewson, a filha de Bono, que trabalhou às ordens do realizador em "A Ponte dos Espiões" (2015) e foi considerada um talento em ascensão com o filme "Flora and Son" (2023).

O filme chegará aos cinemas a 15 de maio de 2026, em plena temporada do verão cinematográfico, um dos períodos mais lucrativos nas bilheteiras para Hollywood.

O estúdio Universal Pictures descreve o filme sem título oficial como um "evento cinematográfico original".

Os detalhes estão a ser mantidos em segredo, com a exceção de que o argumento a partir de uma história original do próprio realizador com partes de ficção científica foi escrito por David Koepp, um colaborador frequente de "Parque Jurássico" (1993), "O Mundo Perdido: Jurassic Park" (1997), "Guerra dos Mundos" (2005) e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008).

O último filme de Spielberg que chegou aos cinemas foi o semi-autobiográfico "Os Fabelmans", em dezembro de 2022, nomeado para sete Óscares.