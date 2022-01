Com o aumento de casos de COVID-19 a aumentar em todo o mundo, "Downton Abbey: Uma Nova Era" já não estreia nos cinemas (portugueses) a 17 de março.

O estúdio decidiu colocar o filme que marca o regresso da família Crawley e dos seus criados numa data em que é previsível que as infeções estejam em decréscimo: 29 de abril na Grã-Bretanha e 20 de maio dos EUA.

O filme é visto como uma das apostas mais fortes de Hollywood para contrariar a comprovada dificuldade que tem sido trazer um público mais adulto aos cinemas.

O elenco principal original da série produzida entre 2010 e 2015 e do primeiro filme de 2019 está de volta, a que se juntam novas personagens interpretadas por Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Como revelou o trailer em novembro do ano passado, a ação vai sair de icónica propriedade em Yorkshire depois da Violet Crawley "maggie Smith) deixar a família de boca aberta com a revelação bombástica de que herdou uma "villa" no sul de França de um antigo amante.

Pelo meio também está a revelação do casamento do viúvo Tom Branson, que finalmente reencontra o amor com a criada Lucy Smith depois do devastador impacto da morte de Lady Sybil.

Sucedendo na realização a Michael Engler estará um veterano com mais experiência de cinema, Simon Curtis, o mesmo dos filmes "A Minha Semana Com Marilyn" (2011) e "Mulher de Ouro" (2017).

VEJA O TRAILER LEGENDADO