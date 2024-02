Após um "teaser trailer" que desvendou o trabalho de Marisa Abela como Amy Winehouse há três semanas, foi divulgado esta sexta-feira o primeiro trailer de "Back To Black".

A revelação da série "Industry" interpreta a artista britânica no filme com o título do seu segundo e último álbum, lançado em 2006 e que incluía o tema "Rehab".

Com estreia portuguesa anunciada para 11 de abril, na realização surge Sam Taylor-Johnson, a realizadora de "As Cinquenta Sombras de Grey" e do aclamado "Nowhere Boy", o 'biopic' de 2009 sobre a adolescência de John Lennon.

VEJA O TRAILER ORIGINAL

Com o trailer foi divulgado ainda a sinopse oficial: "A extraordinária história da ascensão precoce de Amy Winehouse à fama, desde os seus primeiros dias em Camden até a produção do seu álbum inovador 'Back to Black', que a catapultou para a fama global. Contado através do ponto de vista de Amy e inspirado nas suas letras profundamente pessoais, o filme explora e abraça as muitas camadas da artista icónica e a tumultuada história de amor no centro de um dos álbuns mais lendários de todos os tempos".

No elenco destacam-se ainda Jack O’Connell como o ex-marido de Amy, Eddie Marsan e Juliet Cowan como os seus pais, e Lesley Manville como a avó.

O projeto teve o apoio oficial da família da artista falecida em 2011, aos 27 anos, após uma overdose acidental de álcool.